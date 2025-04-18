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11:00, 18 апреля 2025Россия

Находящихся в Курской и Белгородской областях бойцов начали обучать на западной технике

ТАСС: Российские морпехи начали использовать Bradley для обучения бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Находящихся в Курской и Белгородской областях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота начали обучать на захваченной на сумском направлении технике. Об этом сообщил водитель-механик с позывным Коновал, передает ТАСС.

По данным агентства, штурмовое подразделение бригады, выполнявшей боевые задачи по защите рубежей Курской и Белгородской областей от Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывели на ротацию для боевой подготовки, в том числе на технике западного производства.

Речь, в частности, идет об американской боевой машине пехоты Bradley. Сейчас на полигоне с ее помощью отрабатывают доставку российских бойцов и вооружения, а также штурм опорного пункта противника и оказание первой медицинской помощи при ранении в полевых условиях.

«Машина так неплохая, ездить можно, подарили они нам ее, можно сказать», — отметил Коновал.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев нашел применение брошенной в Курской области технике ВСУ. По его оценке, военная техника по большей части находится в хорошем состоянии и в дальнейшем может использоваться Российской армией.

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