Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в черном прозрачном платье на тонких бретелях, сквозь которое просвечивалось тело. Под упомянутое изделие звезда надела нижнее белье, состоящее из топа бандо и трусов. В качестве обуви она выбрала ботильоны на шнуровке.

Ранее Серябкина прошлась на камеру в латексном наряде с глубоким декольте. Исполнительница снялась на кухне ресторана в откровенном образе, юбка которого была декорирована многочисленными объемными лепестками.