Серябкина прошлась на камеру в латексном наряде с глубоким декольте

Певица Ольга Серябкина снялась в черном латексном платье с глубоким декольте

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась на камеру в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница снялась на кухне ресторана в черном латексном платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. Юбка данного наряда была декорирована многочисленными объемными лепестками, сквозь которые просвечивались ноги звезды. Образ знаменитости дополнили туфли в тон на высокой танкетке.

Ранее в апреле Серябкина пришла на церемонию вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в платье с глубоким декольте без бюстгальтера.

