Серябкина вышла в свет в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

Певица Серябкина вышла в свет в платье с глубоким декольте без бюстгальтера

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина пришла на церемонию вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница вышла в свет в черном облегающем платье с глубоким декольте и на тонких бретелях. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли на каблуках. Кроме того, стилисты завили волосы звезды в крупные локоны, а визажисты нанесли яркий макияж.

Ранее в апреле Ольга Серябкина в бикини поплавала в бассейне. Знаменитость предстала на снимке в черном крошечном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками.