39-летняя Ольга Серябкина в бикини поплавала в бассейне

Российская певица Ольга Серябкина в черном бикини поплавала в бассейне

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина в откровенном образе поплавала в бассейне. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,6 миллиона подписчиков.

39-летняя исполнительница предстала на снимке в черном крошечном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом звезда продемонстрировала фигуру. Вдобавок она распустила волосы и нанесла макияж с графическими стрелками.

Ранее в апреле Ольга Серябкина снялась в бюстгальтере и мини-юбке. На опубликованном фото звезда позировала в бежевом нижнем белье с поролоновыми чашками.