Ольга Серябкина снялась в бюстгальтере и мини-юбке

Российская певица Ольга Серябкина снялась в бюстгальтере и мини-юбке

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,6 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 39-летняя исполнительница предстала в блестящей мини-юбке, декорированной поясом с удлиненной тканью.

Помимо этого, звезда также позировала в бежевом бюстгальтере с поролоновыми чашками. При этом она продемонстрировала фигуру. Вдобавок звезда распустила темные вьющиеся волосы.

Ранее в апреле Ольга Серябкина похвасталась фигурой в микрошортах. Певица предстала в белой майке на широких бретелях и с глубоким декольте.