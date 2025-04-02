Ольга Серябкина похвасталась фигурой в микрошортах

Российская певица Ольга Серябкина похвасталась фигурой в белых микрошортах

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина похвасталась фигурой в откровенном образе в спортзале. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,6 миллиона подписчиков.

В размещенном ролике 39-летняя исполнительница предстала в белой майке на широких бретелях и с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела микрошорты в тон, длинные носки и кроссовки. Вдобавок она собрала волосы и нанесла мейкап с красной помадой.

На кадрах певица выполняла упражнения с приседаниями, а также с использованием гантелей.

Ранее в марте Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини. Артистка предстала в раздельном купальнике телесного цвета, стоя в море на фоне пальм.