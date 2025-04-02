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09:04, 2 апреля 2025Ценности

Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини

Российская певица Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Кадр: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала видео в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 39-летняя исполнительница предстала в раздельном купальнике телесного цвета, демонстрируя фигуру. При этом она распустила длинные темные волосы. На кадрах видно, что звезда позирует, стоя в море на фоне пальм.

В марте Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе. Знаменитость наклонилась к раковине, запечатлев себя в зеркале. В качестве обуви она выбрала тапки в тон наряду.

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