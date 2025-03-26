Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница снялась в черном нижнем белье, состоящем из топа с глубоким декольте и трусов. При этом звезда наклонилась к раковине, запечатлев себя в зеркале. В качестве обуви она выбрала тапки в тон. Вдобавок Серябкина собрала волосы в хвост. «Перезагрузка перед перезагрузкой», — заявила она.

Ранее в марте экс-солистка «Серебра» Катя Кищук с полуобнаженной грудью снялась в откровенной позе. Певица позировала на кровати в расстегнутом сверху корсете.