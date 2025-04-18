Перерезавшему горло школьнице россиянину дали 24 года колонии

В Подольске осудили на 24 года юношу, перерезавшего горло школьнице после ссоры

В Подмосковье суд приговорил к 24 годам лишения свободы юношу, перерезавшего горло 15-летней подруге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Трагедия произошла в Подольске в 2023 году. Родители обнаружили школьницу лежащей на кухне с множественными колото-резаными ранениями в области горла. Оказалось, что до этого в гости к девушке приходил ее бывшей парень. Они поссорились, и молодой человек ударил ее ножом.

Кроме того, следователи возбудили дело о халатности в отношении сотрудников полиции из-за данного преступления. Родители потерпевшей обращались к правоохранителям и рассказывали, что фигурант угрожает их дочери.