Пэрис Хилтон появилась на фестивале в прозрачном платье

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в откровенном наряде появилась на фестивале Coachella в Калифорнии, США. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 26,8 миллиона подписчиков.

44-летняя звезда предстала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье розового оттенка с блестками. Также она надела бюстгальтер и стринги, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

В то же время знаменитость дополнила образ сапогами с широкими голенищами в тон одежде, широким ожерельем и золотистыми серьгами-подвесками.

Ранее в апреле Пэрис Хилтон также появилась на Coachella в обнажающем тело наряде без нижнего белья.