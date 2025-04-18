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19:44, 18 апреля 2025Ценности

Пэрис Хилтон появилась на фестивале в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-Media

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в откровенном наряде появилась на фестивале Coachella в Калифорнии, США. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 26,8 миллиона подписчиков.

44-летняя звезда предстала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье розового оттенка с блестками. Также она надела бюстгальтер и стринги, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

В то же время знаменитость дополнила образ сапогами с широкими голенищами в тон одежде, широким ожерельем и золотистыми серьгами-подвесками.

Ранее в апреле Пэрис Хилтон также появилась на Coachella в обнажающем тело наряде без нижнего белья.

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