RusVesna: Подростки в Киеве избили украинского военного

Подростки в Киеве избили украинского военного. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что массовая драка произошла в киевском Гидропарке. Причина конфликта неизвестна. По предварительным данным, человек в военной форме является сотрудником ТЦК.

Ранее житель Угледара рассказал, что ВСУ наносили удары по горожанам, чтобы создать «картинку» в западных СМИ. По его словам, украинские войска нанесли удар по скоплению мирных жителей, когда в город приехали немецкие корреспонденты.