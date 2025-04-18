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19:23, 18 апреля 2025Силовые структуры

Полиция задержала двоих мужчин за попытку поджечь частный дом

В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, пытавшихся поджечь частный дом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростове-на-Дону полиция задержала двоих мужчин за попытку поджечь частный дом в Кировском районе. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным канала, одному из фигурантов 32 года, второму — 24. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности: 32-летний мужчина — по статье о краже, а 24-летний — за сбыт и хранение наркотиков. Сейчас правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Иркутском жительница Усть-Балея сожгла аэролодку бывшего возлюбленного и случайно дотла спалила свой дом.

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