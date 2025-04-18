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13:06, 18 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возможности ускорения мирного урегулирования по Украине

Депутат Чепа допустил ряд шагов в урегулировании украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Быстро урегулировать украинский конфликт невозможно, поскольку это предполагает множество разноплановых договоренностей, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее он убежден, что в ближайшее время будет предпринят ряд шагов в этом направлении.

«Необходимо не только подготовить соглашение, но и создать условия контроля за его исполнением. Мы видим, что, когда 18 марта было принято решение о моратории на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Россия остановила подобные удары в один день. Но прошел месяц, и Украина более 100 раз нарушала соглашение. И это говорит об отсутствии контроля, о его необходимости», — объяснил политик.

По словам Чепы, отсутствие контроля над любым подобным соглашениям создает естественные предпосылки к их нарушению. Он подчеркнул, что именно по этой причине урегулирование требует времени и определенной работы — без внимательной подготовки, попытки мирного урегулирования не приведут к реальным результатам.

«Сегодня мы выстраиваем линии, связи, каналы. Есть контакты с США, встречи, обмены. Все это требует согласования. Но, думаю, в ближайшее время какие-то действия в нужном направлении будут предприняты, и об этом извещает, в том числе, госсекретарь США Марко Рубио», — добавил депутат.

Ранее американский госсекретарь заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

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