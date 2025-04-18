Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 18 апреля 2025Путешествия

Пьяный турист приставал к работнице бара в Таиланде и был отправлен в нокаут

DM: Пьяный турист устроил драку с вышибалой у бара в Паттайе и попал на видео
Алина Черненко

Пьяный турист с голым торсом устроил драку с вышибалой у бара на тайском курорте Паттайя и был отправлен в нокаут. Потасовка попала на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел во время празднования тайского Нового года, который отмечается с 13 по 15 апреля. На размещенных в сети кадрах с камер видеонаблюдения мужчина сначала поднимает в воздух одну работницу заведения, а потом пристает к другой.

После этого иностранец выходит на улицу и начинает дразнить вышибал у бара, вызывая их на драку. В следующий момент охранник сбивает с ног наглого туриста одним ударом, затем к нему присоединяется коллега, который начинает бить его ногами.

После того как видео стало вирусным, вышибал — 36-летнего Нона и 37-летнего Ника — вызвали в полицию. Они выразили сожаление, что не проявили сдержанности в конфликтной ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Кустурица осудил срыв поездки архиепископа в Израиль

    В падении курса доллара увидели зловещее предзнаменование

    Пэрис Хилтон появилась на фестивале в прозрачном платье

    Тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться»

    Уклонист хотел пересечь границу в цистерне с маслом и не ускользнул от правосудия

    Угрызения совести заставили россиянина признаться в совершенной 12 лет назад расправе

    Россиянам предложили бюджетные направления для путешествий на майские праздники

    Полиция заблокировала аэропорт Кишинева перед вылетом Маркелла в Иерусалим

    Рекорд Болта побили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости