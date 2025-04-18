Пьяный турист приставал к работнице бара в Таиланде и был отправлен в нокаут

DM: Пьяный турист устроил драку с вышибалой у бара в Паттайе и попал на видео

Пьяный турист с голым торсом устроил драку с вышибалой у бара на тайском курорте Паттайя и был отправлен в нокаут. Потасовка попала на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что инцидент произошел во время празднования тайского Нового года, который отмечается с 13 по 15 апреля. На размещенных в сети кадрах с камер видеонаблюдения мужчина сначала поднимает в воздух одну работницу заведения, а потом пристает к другой.

После этого иностранец выходит на улицу и начинает дразнить вышибал у бара, вызывая их на драку. В следующий момент охранник сбивает с ног наглого туриста одним ударом, затем к нему присоединяется коллега, который начинает бить его ногами.

После того как видео стало вирусным, вышибал — 36-летнего Нона и 37-летнего Ника — вызвали в полицию. Они выразили сожаление, что не проявили сдержанности в конфликтной ситуации.