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06:39, 18 апреля 2025Россия

Россиян предупредили о коротком рабочем дне

30 апреля у россиян будет укороченный рабочий день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

У работающих россиян 30 апреля будет укороченный рабочий день. Об этом РИА Новости напомнил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Он пояснил, что 1 мая в стране объявлен нерабочим праздничным днем. По закону, предыдущий рабочий день сокращается на один час.

Согласно производственного календаря, в России в мае будут длинные праздники. С 1 по 4 и с 8 по 11 мая объявлены выходными днями.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева указала, что наемным работникам невыгодно с финансовой точки зрения брать отпуск в мае, поскольку в этом месяце меньшее чем обычно число рабочих дней. «Так, в мае рабочих дней 18, а, например, в апреле их 22. Это значит, что в мае стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в апреле. Складывается такая ситуация, что за один день сотрудник, если бы он работал, получил бы больше, чем он получит за один день отпускных», — сказала она.

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