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10:43, 18 апреля 2025Ценности

Российская гимнастка показала голые фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anakvtn

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк показала фанатам откровенные фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

30-летняя россиянка предстала на размещенных кадрах голой на корнях дерева, растущего у водоема. Она снялась, сменив несколько поз, в том числе легла на живот и продемонстрировала обнаженные ягодицы.

Пользователи сети оценили пост в комментариях. «Что за богиня?», «Так красиво и естественно», «Натуральная красота», «Выглядишь фантастически», — восхитились юзеры.

В феврале двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева села на шпагат на кухне в откровенном наряде.

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