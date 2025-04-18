Российская гимнастка показала голые фото

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк показала фанатам откровенные фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

30-летняя россиянка предстала на размещенных кадрах голой на корнях дерева, растущего у водоема. Она снялась, сменив несколько поз, в том числе легла на живот и продемонстрировала обнаженные ягодицы.

Пользователи сети оценили пост в комментариях. «Что за богиня?», «Так красиво и естественно», «Натуральная красота», «Выглядишь фантастически», — восхитились юзеры.

В феврале двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева села на шпагат на кухне в откровенном наряде.