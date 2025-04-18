Российский депутат обвинил мэра в рукоприкладстве

Спикер думы Среднеуральска Бикташев обвинил мэра Стасенка в рукоприкладстве

Спикер городской Среднеуральска Свердловской области Вениамин Бикташев обвинил мэра Алексея Стасенка в рукоприкладстве. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

По словам депутата, глава города с силой толкнул его в коридоре. «Я влетел в дверь. Сейчас я на больничном», — проинформировал Бикташев.

Мэм Среднеуральска заявил, что между ним и Бикташевым имел место спор. Однако факт применения силы он отрицает. Причиной конфликта мужчин стал рабочий вопрос, отмечает издание.

Ранее сын главы одного из подмосковных городов жестоко избил школьника. Родители мальчика заметили следы на его теле, при этом сначала ребенок ничего не говорил о случившемся с ним.