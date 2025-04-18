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05:49, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Россию обвинили в подготовке к Первой космической войне

Forbes: Россия вооружается для Первой космической войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Pitalyov / Sputnik / Reuters

Россия разрабатывает арсенал оружия, который может быть направлен на победу в полномасштабной Первой космической войне с Западом. Об этом пишет Forbes.

Главный директор по космической безопасности и стабильности в Фонде безопасного мира Виктория Сэмсон указала, что Москва испытывает свою систему противоракетной обороны А-235 («Нудоль») , способную также поражать спутники на низкой околоземной орбите. Также она выразила озабоченность комплексами «Тобол» и «Калинка», которые ранее описывались как основные российские «уничтожители [системы] Starlink».

«Москва пришла к выводу, что военный аспект космоса имеет решающее значение для ведения современной войны и победы в текущих и будущих конфликтах. Российские военные активно стремятся обрести возможности по выведению из строя или уничтожению космических объектов противника», — резюмировала Самсон.

Ранее глава американского Космического командования генерал Стивен Уайтинг заявил о том, что Соединенным Штатам необходимо разместить оружие в космосе. По его мнению, такое оружие поможет в сдерживании космических конфликтов.

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