Россию обвинили в подготовке к Первой космической войне

Forbes: Россия вооружается для Первой космической войны

Россия разрабатывает арсенал оружия, который может быть направлен на победу в полномасштабной Первой космической войне с Западом. Об этом пишет Forbes.

Главный директор по космической безопасности и стабильности в Фонде безопасного мира Виктория Сэмсон указала, что Москва испытывает свою систему противоракетной обороны А-235 («Нудоль») , способную также поражать спутники на низкой околоземной орбите. Также она выразила озабоченность комплексами «Тобол» и «Калинка», которые ранее описывались как основные российские «уничтожители [системы] Starlink».

«Москва пришла к выводу, что военный аспект космоса имеет решающее значение для ведения современной войны и победы в текущих и будущих конфликтах. Российские военные активно стремятся обрести возможности по выведению из строя или уничтожению космических объектов противника», — резюмировала Самсон.

Ранее глава американского Космического командования генерал Стивен Уайтинг заявил о том, что Соединенным Штатам необходимо разместить оружие в космосе. По его мнению, такое оружие поможет в сдерживании космических конфликтов.