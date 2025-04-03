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20:02, 3 апреля 2025Наука и техника

В США обеспокоились российскими «уничтожителями Starlink»

SpaceNews: Российские системы «Тобол» и «Калинка» — уничтожители Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Комплексы «Тобол» и «Калинка» являются двумя основными российскими «уничтожителями [системы] Starlink», используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет американское издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что система «Тобол», изначально созданная для защиты российских спутников от систем РЭБ, была перепрофилирована для нарушения работы спутниковой связи и навигационных систем вроде американской Global Positioning System (GPS). «По меньшей мере семь комплексов "Тобол" распределены по всей территории России, а просочившиеся военные документы США свидетельствуют о том, что Россия развернула по меньшей мере три установки специально для отслеживания сигналов Starlink над Восточной Украиной», — пишет обозреватель Сандра Эрвин.

Российская система «Калинка» называется вызывающей беспокойство, поскольку «может обнаруживать и прерывать сигналы, поступающие на спутники Starlink». «Особую тревогу вызывает "Калинка", поскольку она якобы способна обнаруживать терминалы, подключенные к Starshield — военной версии Starlink, оснащенной улучшенными функциями безопасности», — уверяет автор.

Эрвин пишет, что китайская сторона вкладывается в аналогичные средства противодействия Starlink.

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В декабре председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков сообщил, что в России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink.

В апреле 2023-го газета The Washington Post рассказала, что Россия в течение нескольких месяцев использовала на Украине систему РЭБ «Тобол», которая мешала работе Starlink.

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