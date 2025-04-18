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11:08, 18 апреля 2025Экономика

Сбер начал внедрять ИИ для кредитных решений по застройщикам

Застройщики в Сбере с помощью ИИ получили 1,4 трлн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сбер начал внедрять искусственный интеллект в процесс принятия кредитных решений по проектному финансированию для застройщиков в конце 2023 года. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на конференции по жилой недвижимости «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности».

За прошедший период с применением AI банк одобрил более 1,4 триллиона рублей на проекты строительства жилой недвижимости. Благодаря применению AI Сбер выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Далее, если клиент согласен на условия, предложенные AI, и после предоставления клиентом документов, одобрение происходит за 3-5 дней.

«Сбер много инвестирует в развитие искусственного интеллекта, благодаря чему мы смогли продвинуться далеко вперед в этой области. Возможности AI позволяют нам создавать продукты и решения, которые экономят время наших клиентов и делают взаимодействие с банком удобнее. Сегодня AI умеет формировать предложения даже по таким сложным продуктам, как бридж-кредиты и проектное финансирование. Кредитами, одобренными с применением AI, уже воспользовались более 700 застройщиков жилой недвижимости — они получили на свои проекты финансирование в размере 1,4 триллиона рублей. Мы продолжаем этот трек и скоро у нас появится AI-сервис, который будет помогать предпринимателям с заполнением заявки на кредит», — сказал он .

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