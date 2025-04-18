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20:00, 18 апреля 2025Из жизни

Семейная пара нашла редчайший слиток золота стоимостью 33 миллиона рублей

На аукцион выставили редчайший самородок весом 4,5 кг, найденный семейной парой
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Heritage Auctions

На аукцион выставят редчайший золотой самородок, известный под названием «Золотая красавица». Об этом сообщает издание Popular Science.

Слиток в 1979 году нашли Джон и Фрэнсис Аггисс — семейная пара, увлекавшаяся поиском золота при помощи металлоискателя. Находка превзошла их самые смелые ожидания. Ее вес составлял около 145 тройских унций или 4,51 килограмма, а длина — примерно 19 сантиметров.

«Масса людей ищет золото всю жизнь и все равно не находят ничего даже близко похожего на это», — утверждает Крейг Киссик, вице-президент аукционного дома Heritage Auctions. Долгое время «Золотой красавицей» владел некий коллекционер из Швейцарии. Сейчас слиток выставлен на аукцион в интернете. Ставки уже достигли 410 тысяч долларов (33,7 миллиона рублей).

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Ранее сообщалось о конфискации партии золотых слитков из аэропорта Хитроу. По информации правоохранителей, золото принадлежало южноамериканским наркокартелям и нелегально переправлялось в Швейцарию.

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