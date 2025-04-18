Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:31, 18 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Состояние энергетики на Украине оценили

Аналитик ФНЭБ Юшков: Украина сама ухудшила свое положение в энергетике
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина не сделала ничего грандиозного в обороне своей энергосистемы, а деятельность Киева в этой сфере больше связана с коррупционными скандалами, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что Киев не сделал никаких серьезных подвижек в обороне энергосистемы, однако Украина зимой не замерзла и отключений теплоснабжения зимой ни разу не было. По его мнению, заслуга в этом принадлежит России, которая принципиально не обстреливала гидроэнергетику и три оставшиеся атомные электростанции.

При этом даже в этой ситуации Украина, по мнению Юшкова, сама ухудшила свое положение. Энергетик пояснил, что эта страна фактически потратила советское наследие в виде запасов газа в ПХГ и практически довела его количество до нуля. В связи с этим будущий отопительный сезон Украины остается под вопросом, считает эксперт.

«На советском наследии они продолжали ехать буквально до апреля. Поэтому Если СВО не закончится, то в следующем году реально может встать вопрос о прохождении отопительного сезона. Возможно, придется подготовить какой-то график, кого из потребителей отключать», — рассказал Юшков.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно сохранила свою энергосистему за третью зиму конфликта с Россией. Вместе с тем он подчеркнул, что угрозы для энергетики страны сохраняются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    В США обратили внимание на противоречащие логике заявления Европы

    Молодого россиянина приговорили к 15 годам за два теракта и сотрудничество с Киевом

    Стало известно о двух попытках ВСУ прорваться через границу России

    Путешествующая в одиночку женщина назвала популярный город Европы небезопасным

    Выявлена удивительная причина потери подвижности сперматозоидов

    Состояние энергетики на Украине оценили

    Отца троих погибших от рук матери детей задержали за истязание четвертого ребенка

    На Украине начали продавать оптом российские сим-карты

    Известный комик извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости