Зеленский высказался о сохранении энергосистемы Украины

Зеленский: Украина успешно сохранила свою энергосистему за третью зиму конфликта

Украина успешно сохранила свою энергосистему за третью зиму конфликта с Россией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Уже третью зиму полномасштабной войны всем нам удалось пройти без блэкаута, всем вместе. Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему — объединенную, рабочую», — заявил он.

При этом украинский лидер заявил, якобы угрозы для энергетики республики сохраняются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 80 атак на российские энергообъекты за время введенного моратория. По ее словам, Киев демонстративно игнорирует запрет на удары по энергетике.