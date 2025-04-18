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12:47, 18 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о давлении на пострадавшего в Казахстане российского байкера

Родственники напавшего на российского байкера Ярцева оказывали на него давление
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Родственники напавшего в Казахстане на российского байкера Александра Ярцева оказывали давление на потерпевшего и требовали отказаться от показаний. Об этом заявил адвокат байкера Закир Асадов в комментарии RTVI.

«[Родственники] обложили Александра со всех сторон и, как бы оказывая давление, принуждали, можно сказать так, оказывая давление моральное, написать встречное заявление, что он никаких претензий не имеет», — рассказал юрист. При этом стало известно, что на тот момент у пострадавшего еще не остановили кровотечение.

Асадов сообщил подробности инцидента с участием байкера на АЗС в селе Мерке Жамбыльской области на юге Казахстана 13 апреля. Ранее судимый гражданин Казахстана 1995 года рождения сначала ударил Ярцева локтем, затем пошел следом за потерпевшим и нанес ему два удара ножом в поясницу и грудь. Адвокат отметил, что специальная экипировка спасла байкера от сквозного ранения и непредвиденных последствий.

После инцидента Ярцев уехал в одну из больниц Алма-Аты, однако родственники нападавшего прибыли следом за байкером и вновь попытались надавить на него. Асадов обратился с открытым видеообращением по факту давления на потерпевшего к министру внутренних дел и генеральному прокурору Казахстана.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостность. Министр подчеркнул, что Астана должна уважать Устав ООН во всей его полноте.

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