Raiffeisen приостановила попытки продать бизнес в России

FT: Группа Raiffeisen приостановила поиск покупателей на дочерний банк в России

На фоне возможного потепления отношений США и России австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила поиск покупателей на свой дочерний банк. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Financial Times.

Решение было принято еще в феврале. В компании оценивают ситуацию, чтобы понять, могут ли подходы Вашингтона измениться не только на уровне риторики. Один из собеседников издания заметил, что серьезные попытки избавиться от актива в России прекратились, но все может измениться.

В RBI утверждают, что процесс поиска покупателей продолжается, но судебное разбирательство в России приостановило исполнение любой потенциальной сделки на неопределенный срок. Акции группы в Райффайзенбанке заблокированы, так что продажа в любом случае невозможна.

Речь идет о решении суда Калининградской области, принятом в сентябре прошлого года. Акции российской «дочки» RBI арестованы в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», обвинившей десять ответчиков в отстранении от управления в Strabag, размытии своей доли и лишения причитающихся дивидендов.

В январе Райффайзенбанк обязали выплатить Rasperia 2,044 миллиарда евро, однако банк обжаловал это решение. Апелляция назначена на 24 апреля.

