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03:34, 21 января 2025Экономика

У Райффайзенбанка отсудили почти 200 миллиардов рублей

Суд обязал Райффазенбанк выплатить 195 миллиардов рублей компании «Распериа»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить почти 200 миллиардов рублей по иску компании «Распериа». Об этом сообщают «Ведомости».

«МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед", которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag, отсудило 195 миллиардов рублей у российского Райффайзенбанка, Strabag и восьми его иностранных акционеров», — утверждается в материале.

Иск компании связан с несостоявшейся сделкой по продаже акций Strabag в 2023 году. Тогда австрийская группа RBI — владелец Райффайзенбанка — сообщила о намерении выкупить 24 процента замороженных акций строительного концерна у «Распериа». Сумма сделки составляла 1,5 миллиарда евро. Согласно информации издания, в прошлом году RBI отказалась от сделки «в целях предосторожности».

Позднее «Распериа» потребовала взыскать с банка и Strabag ущерб в почти два миллиарда евро. В статье уточняется, что истец обвиняет ответчиков в препятствовании реализации его корпоративных прав и утрате акций.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Калининградской области отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с его акций.

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