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09:27, 18 апреля 2025Мир

Уиткофф сравнил Елисейский дворец с поместьем Трампа

WSJ: В ходе визита в Париж Уиткофф сравнил Елисейский дворец с поместьем Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

В ходе визита в Париж спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сравнил Елисейский дворец с поместьем американского лидера Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Знаете, как это выглядит? На самом деле это похоже на клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго», — заявил Уиткофф, указывая на позолоченные интерьеры дворца.

По данным издания, таким образом американский спецпосланник попытался разрядить обстановку. В материале отмечается, что слова Уиткоффа сопровождали «нервные смешки» его европейских коллег.

Ранее Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио прибыли в Париж на серию встреч по Украине. По словам главы Госдепа, целью представителей США является выработка решений по урегулированию украинского конфликта.

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