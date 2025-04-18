Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

Киев разорвал соглашение с Москвой о гарантиях для работавших на Крайнем Севере

Украина разорвала соглашение с Россией о гарантиях для работавших на Крайнем Севере. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие Временного Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения», — написал Мельничук.

По его словам, соглашение между Москвой и Киевом действовало с 1993 года.

Ранее Россия расторгла соглашение с Украиной по Азовскому морю. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.