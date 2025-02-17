Россия расторгла соглашение с Украиной по Азовскому морю

РФ расторгла соглашение с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

Россия расторгла соглашение с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по территории России. Киев для удара использовал управляемую ракету большой дальности «Нептун». Ее сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Азовским морем.

16 февраля российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.