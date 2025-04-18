Жительница оккупированной Суджи в Курской области рассказала, что прятала двух раненых российских бойцов от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своей историей она поделилась с RT.
Укрывавшая раненых военных россиянка рассказала о спасшей их легенде — якобы это были ее сыновья — мирные жители.
«К счастью, они их так и не нашли. Когда вэсэушники приходили ко мне с проверкой, я специально тянула время, не пускала их, чтобы парни успели спрятаться в лежанке на сеновале. Конечно, это могло и разозлить боевиков, но как-то обошлось», — вспомнила она.
По ее ловам, двое российских военных оказались в Судже после того, как их позиции атаковали ВСУ. Они были ранены, когда женщина встретила их на улице в городе. Ей они рассказали, что от ранений потеряли сознание, а когда пришли в себя, якобы не обнаружили никого из своих сослуживцев. «Нашли где-то одежду гражданскую и побрели в город, не зная, что он оккупирован», — добавила россиянка.
По данным RT, оба российских бойца сейчас находятся дома в Екатеринбурге. Их матери захотели встретиться со спасшей их сыновей жительницей Суджи и отблагодарить.
Ранее житель оккупированной Суджи рассказал, что полтора месяца пил собственную мочу, чтобы выжить. Его соседка была вынуждена питаться одним луком.