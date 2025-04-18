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15:00, 18 апреля 2025Россия

Укрывавшая раненых российских военных жительница Суджи рассказала о спасшей их легенде

RT: Жительница Суджи рассказала, что прятала двух раненых российских военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница оккупированной Суджи в Курской области рассказала, что прятала двух раненых российских бойцов от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своей историей она поделилась с RT.

Укрывавшая раненых военных россиянка рассказала о спасшей их легенде — якобы это были ее сыновья — мирные жители.

«К счастью, они их так и не нашли. Когда вэсэушники приходили ко мне с проверкой, я специально тянула время, не пускала их, чтобы парни успели спрятаться в лежанке на сеновале. Конечно, это могло и разозлить боевиков, но как-то обошлось», — вспомнила она.

По ее ловам, двое российских военных оказались в Судже после того, как их позиции атаковали ВСУ. Они были ранены, когда женщина встретила их на улице в городе. Ей они рассказали, что от ранений потеряли сознание, а когда пришли в себя, якобы не обнаружили никого из своих сослуживцев. «Нашли где-то одежду гражданскую и побрели в город, не зная, что он оккупирован», — добавила россиянка.

По данным RT, оба российских бойца сейчас находятся дома в Екатеринбурге. Их матери захотели встретиться со спасшей их сыновей жительницей Суджи и отблагодарить.

Ранее житель оккупированной Суджи рассказал, что полтора месяца пил собственную мочу, чтобы выжить. Его соседка была вынуждена питаться одним луком.

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