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14:45, 18 апреля 2025Россия

Житель оккупированной Суджи полтора месяца пил собственную мочу

RT: Житель оккупированной Суджи полтора месяца пил собственную мочу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель оккупированной Суджи в Курской области полтора месяца пил собственную мочу. Об этом россиянин рассказал в беседе с RT.

«Я инвалид, сложно передвигаться, проблемы с ногами. Вначале было тяжело без воды. Приходилось отстаивать свою мочу и пить», — рассказал мужчина.

По его словам, на помощь к нему спустя полтора месяца пришла местная жительница. Она стала приносить ему воду из колонки, а взамен получала яйца от курицы-несушки.

Сама россиянка первые полтора месяца после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье не выходила из дома из-за интенсивных обстрелов. Она была вынуждена питаться одним луком.

Ранее было раскрыто содержимое дневника жившей в оккупированном селе под Суджей россиянки. В частности, она писала о голоде в населенном пункте.

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