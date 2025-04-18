RT: Житель оккупированной Суджи полтора месяца пил собственную мочу

Житель оккупированной Суджи в Курской области полтора месяца пил собственную мочу. Об этом россиянин рассказал в беседе с RT.

«Я инвалид, сложно передвигаться, проблемы с ногами. Вначале было тяжело без воды. Приходилось отстаивать свою мочу и пить», — рассказал мужчина.

По его словам, на помощь к нему спустя полтора месяца пришла местная жительница. Она стала приносить ему воду из колонки, а взамен получала яйца от курицы-несушки.

Сама россиянка первые полтора месяца после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье не выходила из дома из-за интенсивных обстрелов. Она была вынуждена питаться одним луком.

Ранее было раскрыто содержимое дневника жившей в оккупированном селе под Суджей россиянки. В частности, она писала о голоде в населенном пункте.