Журналист Боуз: У ВСУ нет шансов победить на поле боя

У Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на заявления европейских политиков, нет шансов победить на поле боя. Об этом заявил журналист из Ирландии Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Пока Фон Дер Лжец (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — прим. «Ленты.ру») изрыгает обычную чушь о "безоговорочной поддержке", украинцы гибнут тысячами, русские наступают, и нет абсолютно никаких шансов на победу украинцев на поле боя», — написал Боуз.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка три года поддерживала Украину, но теперь достигла точки, когда нужно сфокусироваться на другом. При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон будет помогать в урегулировании конфликта, только если Москва и Киев настроены на мир.