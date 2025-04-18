Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:57, 18 апреля 2025Мир

В Испании женщина назвала миграцию вторжением и села в тюрьму

В Испании женщина попала в тюрьму за сравнение миграции с вторжением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В Испании активистка Изабель Перальта попала в тюрьму за сравнение миграции с вторжением. Об этом сообщает Infobae.

Суд приговорил женщину к одному году тюрьмы и штрафу в размере 1080 евро за критику миграционной политики страны и высказывания в духе «Это не миграция, а вторжение» и «Испания христианская, а не мусульманская». Судья посчитал это «атакой на достоинство мигрантов из Марокко».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «слепые пятна» в политике Европейского союза (ЕС). Одним из таких «пятен» является тот факт, что граждане европейских стран продолжают требовать разумной миграционной политики, а взамен получают противоположное тому, за что они голосовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

    Вернувшийся в Россию из США блогер рассказал о доводящих до слез мыслях в эмиграции

    Россию обвинили в подготовке к Первой космической войне

    В российском аэропорту ввели временные ограничения

    Итальянский премьер предложила Трампу «сделать Запад снова великим»

    Россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» азиатской страны

    Нотариус предупредил о возможности мошенников продать квартиру без ведома хозяина

    В Британии назвали причину вырождения ЕС

    Военблогер объяснил видео удара авиабомбы ФАБ-1500 по многоэтажке в Купянске

    Раскрыты подробности боев в селе Горналь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости