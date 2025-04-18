В Испании женщина назвала миграцию вторжением и села в тюрьму

В Испании женщина попала в тюрьму за сравнение миграции с вторжением

В Испании активистка Изабель Перальта попала в тюрьму за сравнение миграции с вторжением. Об этом сообщает Infobae.

Суд приговорил женщину к одному году тюрьмы и штрафу в размере 1080 евро за критику миграционной политики страны и высказывания в духе «Это не миграция, а вторжение» и «Испания христианская, а не мусульманская». Судья посчитал это «атакой на достоинство мигрантов из Марокко».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «слепые пятна» в политике Европейского союза (ЕС). Одним из таких «пятен» является тот факт, что граждане европейских стран продолжают требовать разумной миграционной политики, а взамен получают противоположное тому, за что они голосовали.