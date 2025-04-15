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11:48, 15 апреля 2025Мир

Вице-президент США Вэнс назвал «слепые пятна» в политике ЕС

Вице-президент США Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Вашингтон разочарован тем, что граждане европейских стран продолжают требовать разумной экономической и миграционной политики, а взамен получают от политиков Европейского союза (ЕС) противоположное тому, за что они голосовали. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому новостному порталу UnHerd.

Вэнс назвал «слепые пятна» в политике ЕС. По его словам, спущенная сверху политика открытых границ отравляет демократическое доверие. «Весь демократический проект Запада разваливается, когда люди продолжают просить меньше миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их большей миграцией», — указал американский вице-президент.

Другой слабостью, по мнению Вэнса, является отсутствие у подавляющего большинства стран блока собственных армий. «Британцы — очевидное исключение, французы — очевидное исключение, поляки — очевидное исключение. Но в некотором смысле они являются исключениями, которые подтверждают правило», — указал политик, отметив, что европейские лидеры радикально недоинвестировали в безопасность.

Ранее Вэнс заявил, что европейские страны ошибаются, называя Россию и Китай главной угрозой. По его словам, главная угроза ЕС — внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности.

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