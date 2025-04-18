В Кремле обвинили Киев в нарушении моратория

Песков: Россия соблюдает мораторий, чего не скажешь об Украине

Россия соблюдает мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины, чего не скажешь об Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 апреля, передает ТАСС.

«Российская Федерация придерживалась этого моратория чего не скажешь об украинской стороне», — заявил пресс-секретарь президента России.

Так он ответил на вопрос о том, насколько вероятен выход США из процесса мирного урегулирования по Украине.

В середине марта 2024 года была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. 18 апреля Песков также заявил, что месяц моратория на удары по энергетическим объектам истек.