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13:12, 18 апреля 2025Россия

В Кремле обвинили Киев в нарушении моратория

Песков: Россия соблюдает мораторий, чего не скажешь об Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Россия соблюдает мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетики РФ и Украины, чего не скажешь об Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 апреля, передает ТАСС.

«Российская Федерация придерживалась этого моратория чего не скажешь об украинской стороне», — заявил пресс-секретарь президента России.

Так он ответил на вопрос о том, насколько вероятен выход США из процесса мирного урегулирования по Украине.

В середине марта 2024 года была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. 18 апреля Песков также заявил, что месяц моратория на удары по энергетическим объектам истек.

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