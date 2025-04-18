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12:57, 18 апреля 2025Мир

В Кремле сообщили о сложном ходе контактов по Украине

Песков: Контакты по Украине идут сложно, тема является непростой
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Контакты по урегулированию конфликта на Украине идут сложно, так как тема является непростой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Достаточно сложно идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая — тема украинского урегулирования», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал установленные президентом США Дональдом Трампом сроки для ответа России по перемирию на Украине.

Ранее американский лидер заявил, что ждет ответа России по предложению о прекращении огня уже на этой неделе.

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