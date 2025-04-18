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16:20, 18 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на голосование Армении, Грузии и Словакии в поддержку Украины в ООН

Депутат Журова раскритиковала обвинения в адрес России в резолюции ООН
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Поддержка Арменией, Грузией и Словакией резолюции по сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций (ООН) и Советом Европы, которая обвиняет действия России в отношении Украины, не означает, что эти государства выступили именно против России. Осуждение могло быть всего лишь одним из пунктов документа, который в целом выгоден этим странам, полагает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она заявила в беседе с «Лентой.ру». Она также осудила любые обвинения в адрес России.

«Любые обвинения в адрес России на этих площадках (...) для меня неприемлемы. (…) Видимо, так сделали, что там много важных для этих стран моментов, но кто-то внес поправку, чтобы завуалированно сделать, что еще и Россия — агрессор. Скорее всего, там было много пунктов, которые эти страны поддерживают», — пояснила депутат.

Она предположила, что в резолюции было много пунктов, в которых подписавшие страны видели пользу для себя.

Ранее стало известно о том, что Армения, Грузия и Словакия проголосовали в поддержку резолюции Организации Объединенных Наций по Украине, содержащей обвинение в адрес России в агрессии против Украины. Резолюцию «Сотрудничество между ООН и Советом Европы» поддержали 105 стран, против проголосовали 9, включая США. Документ предполагает укрепление сотрудничества между ООН и Советом Европы.

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