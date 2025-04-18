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12:43, 18 апреля 2025Бывший СССР

Армения, Грузия и Словакия проголосовали в поддержку Украины в ООН

Армения, Грузия и Словакия проголосовали в поддержку резолюции ООН по Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Армения, Грузия и Словакия проголосовали в поддержку резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине, содержащей обвинение в адрес России в агрессии против Украины. Трансляция с голосования опубликована на официальном сайте ООН.

Резолюцию «Сотрудничество между ООН и Советом Европы» поддержали 105 стран, против проголосовали 9, включая США. «Беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается Европа в настоящее время после агрессии Российской Федерации против Украины (...) требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций Наций и Совета Европы», — говорится в документе.

Ранее парламент Словакии отклонил инициативу оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» об осуждении действий России на Украине. Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве 9 мая на параде Победы.

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