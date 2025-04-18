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07:51, 18 апреля 2025Мир

В США обратили внимание на противоречащие логике заявления Европы

Полковник США Дэвис: Европа идет против своих интересов в отношениях с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Действия Европы в отношениях с Россией полностью противоречат ее интересам. На это обратил внимание полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

Он отметил, что конфликт так или иначе закончится, и Россия, США и Европа никуда не денутся. По мнению Дэвиса, сейчас необходимо понять, что затягивание никому не выгодно. «Исход будет один и тот же в любом случае, не нужно делать из России вечного врага, уничтожая при этом экономику Европы», — добавил он.

Эксперт заявил, что Европе следовало бы присоединиться к мирной инициативе, чтобы начать деэскалацию, но европейцы «делают все наоборот из-за мнимой российской угрозы».

При этом, как утверждает Дэвис, заявления о «российской угрозе» противоречат логике. Он объяснил, что как раз из-за поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и Европы РФ пришлось нарастить производство военной техники и снарядов.

Ранее Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский упускает последний шанс на мир с Россией, диктуя свои условия. По его словам, Россия уже 10 лет показывает стабильное желание завершить спор миром, однако Украина постоянно отвергает предложения Москвы, после чего ситуация для Киева только ухудшается.

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