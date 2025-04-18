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03:25, 18 апреля 2025Мир

Зеленского предупредили о последнем шансе на мир с Россией

Полковник Дэвис: Зеленский упускает последний шанс на мир с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский упускает последний шанс на мир с Россией, диктуя свои условия. Об этом предупредил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, Россия уже 10 лет показывает стабильное желание завершить спор миром, однако Украина постоянно отвергает предложения Москвы, после чего ситуация для Киева только ухудшается. Эксперт подчеркнул, что Зеленский сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

«Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — сказал Дэвис.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий объяснил обвинение Зеленского в адрес американского спецпосланника Стива Уиткоффа о «российских нарративах». «Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания», — сказал он.

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