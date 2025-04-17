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00:17, 18 апреля 2025Россия

Обвинение Зеленского в адрес Уиткоффа о «российских нарративах» объяснили

Слуцкий: Обвинениями Уиткоффа Зеленский вставляет палки в колеса переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса по разрешению конфликта, обвиняя спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении «российских нарративов». Об этом заявил депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов», — объяснил Слуцкий.

Как считает парламентарий, заявление украинского лидера в сторону Уиткоффа представляет собой «очередной перформанс шапито киевского режима». В реальности «"миру не способствуют" сам Зеленский и Ко», добавил Слуцкий.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России. Он выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы».

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