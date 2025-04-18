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20:36, 18 апреля 2025Бывший СССР

В ВС России рассказали о переброске ВСУ из Курской области в ДНР

РИА Новости: ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы под Красноармейск (украинское название — Покровск) из-под Курской области. О переброске резервов на покровское направление рассказал в беседе с РИА Новости боец Вооруженных сил России с позывным Миф.

«Насчет этого города, цепляются они за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области», — заявил военный.

Он выразил предположение, что Красноармейск может быть взят под контроль российскими войсками до конца 2025 года.

Ранее российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в составе одного из подразделений российской группировки войск «Центр» атаковал украинских военных и уничтожил целый отряд.

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