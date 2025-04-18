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23:17, 18 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о продвижении ВС России в ДНР

ВС России практически вытеснили ВСУ из Сухой Балки в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России практически вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Сухой Балки на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на украинского бойца с позывным Мучной.

«Очаги сопротивления еще есть, но продолжаться это будет недолго, так как у русских существует надежное прикрытие с неба, поэтому на позициях лучше не задерживаться», — сообщил Мучной.

Он добавил, что ВС России осложнили логистику ВСУ, а также имеют преимущество по количеству дронов. Военный предположил, что скоро Российская армия прорвет украинскую оборону.

Ранее российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в составе одного из подразделений российской группировки войск «Центр» атаковал украинских военных и уничтожил целый отряд.

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