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04:35, 18 апреля 2025Мир

Во Франции заявили о присоединении Европы к переговорам по Украине

SkyNews: Европа присоединяется к переговорам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: JULIEN DE ROSA / Reuters

Европейские страны присоединились к переговорам по Украине. Об этом сообщает Sky News.

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил каналу, что Великобритания, Германия и Франция оказались за столом переговоров. При этом тройка стран действует с «европейскими амбициями».

«Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», — сказал он. Чиновник добавил, что Елисейский дворец оценивает состоявшийся диалог как «конструктивный», поскольку переговоры позволили «сблизить позиции».

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. По их завершении Макрон заявил, что обсуждения продолжатся на следующей неделе в Лондоне, на них будут обсуждаться способы достижения прекращения огня, полного и прочного мира.

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