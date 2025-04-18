Заявление губернатора по поводу техники РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

Заявление губернатора Дрозденко о технике РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

В соцсетях в среду, 16 апреля, начало распространяться заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о переносе техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из Калининграда в Ленобласть. В постах утверждалось, что руководитель региона якобы опроверг заявление калининградских депутатов о перемещении средств РЭБ из-за их высокой радиоактивности и опасности для здоровья граждан. Данная информация оказалась фейком.

В качестве подтверждения данных сведений была приведена 8-секундная видеозапись — на кадрах запечатлен фрагмент обращения Дрозденко из рабочего кабинета на фоне официальной символики региона. «Если возникнет конфликт с ЕС, то Калининград примет первый удар. И наши военные там должны быть обеспечены всеми средствами РЭБ», — говорит он.

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметно неестественное движение бровей и губ спикера вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика и интонация. Кроме того, видно, что изображение нередко «рябит». Для создания данного дипфейка было использовано сообщение Дрозденко, опубликованное 11 марта на его официальной странице во «ВКонтакте»: в нем он благодарит президента страны Владимира Путина за решение об утверждении дня завершения Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы.

Стоит отметить, что никаких утверждений на тему переноса РЭБ не было опубликовано ни в официальном Telegram-канале губернатора Ленобласти, ни в Telegram-канале администрации, ни на ее странице во «ВКонтакте», ни на официальном сайте.

Кроме того, на фейк обратили внимание некоторые региональные интернет-издания, в том числе «Общая газета Ленинградской области», «ЛенТВ24», 47Channel.Ru.

Фейковое заявление Дрозденко не получило распространения в СМИ.

В сети распространилось видео с участием губернатора Ленобласти, в котором он якобы опроверг заявление калининградских депутатов о перемещении средств РЭБ из Калининграда в Ленобласть. Данная информация оказалась фейком и не получила реального подтверждения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».