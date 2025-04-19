Боец рассказал о трупах на окраинах освобожденного села под Суджей

РИА Новости: На окраинах освобожденного села под Суджей много трупов ВСУ

На окраинах освобожденного Российской армией села Гуево в Суджанском районе Курской области обнаружено много трупов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» с позывным Лавина.

«Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, которые пытались убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта», — сказал российский военнослужащий.

По его словам, около 20 трупов насчитали в юго-западной части села, а именно в районе дороги Гуево — Горналь у спиртзавода, где находился пункт ВСУ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что для полного освобождения Курской области Вооруженным силам России осталось выдавить ВСУ из хутора Горналь.