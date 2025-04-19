Для полного освобождения Курской области Вооруженным силам (ВС) России сталось выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из хутора Горналь. Об этом ТАСС стало известно от источника в силовых структурах.
«Ожесточенные бои в Горнале продолжаются. Подразделения ВСУ выдавливаются», — заявил собеседник информагентства.
Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Олешня в Курской области.
Также в апреле ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.