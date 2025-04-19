ТАСС: Для полного освобождения Курской области нужно выдавить ВСУ из Горналя

Для полного освобождения Курской области Вооруженным силам (ВС) России сталось выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из хутора Горналь. Об этом ТАСС стало известно от источника в силовых структурах.

«Ожесточенные бои в Горнале продолжаются. Подразделения ВСУ выдавливаются», — заявил собеседник информагентства.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

Также в апреле ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.