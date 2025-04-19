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13:03, 19 апреля 2025Россия

Стало известно о боях перед полным освобождением Курской области

ТАСС: Для полного освобождения Курской области нужно выдавить ВСУ из Горналя
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для полного освобождения Курской области Вооруженным силам (ВС) России сталось выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из хутора Горналь. Об этом ТАСС стало известно от источника в силовых структурах.

«Ожесточенные бои в Горнале продолжаются. Подразделения ВСУ выдавливаются», — заявил собеседник информагентства.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

Также в апреле ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ подорвали ряд строений на территории удерживаемого ими Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

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