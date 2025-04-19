12:14, 19 апреля 2025

В Курской области освободили Олешню

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Олешня
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Об этом журналистам «Ленты.ру» сообщили в Министерстве обороны (МО).

В военном ведомстве подчеркнули, что хутор Олешня в Суджанском районе был освобожден подразделением группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь.

Ранее МО РФ сообщило об освобождении вооруженными силами России 64 населенных пунктов в Курской области за март и апрель.

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