Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Олешня

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Об этом журналистам «Ленты.ру» сообщили в Министерстве обороны (МО).

В военном ведомстве подчеркнули, что хутор Олешня в Суджанском районе был освобожден подразделением группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь.

Ранее МО РФ сообщило об освобождении вооруженными силами России 64 населенных пунктов в Курской области за март и апрель.