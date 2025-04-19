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09:45, 19 апреля 2025Россия

В Курской области освободили 64 населенных пункта

МО РФ: В Курской области после вторжения ВСУ освободили 64 населенных пункта
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) освободили 64 населенных пункта. Об этом со ссылкой Минобороны России (МО РФ) сообщает РИА Новости.

В военном ведомстве подчеркнули, что более половины населенных пунктов было освобождено в марте и апреле.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что ВСУ несут большие потери, но не оставляют попыток зацепиться за кусок российской госграницы в Курской области.

Также в апреле военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Курскую область освободят в течение двух недель.

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