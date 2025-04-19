В Курской области освободили 64 населенных пункта

Вооруженные силы (ВС) России в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) освободили 64 населенных пункта. Об этом со ссылкой Минобороны России (МО РФ) сообщает РИА Новости.
В военном ведомстве подчеркнули, что более половины населенных пунктов было освобождено в марте и апреле.
Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что ВСУ несут большие потери, но не оставляют попыток зацепиться за кусок российской госграницы в Курской области.
Также в апреле военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Курскую область освободят в течение двух недель.